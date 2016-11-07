В австрийских библиотеках появятся украинские книги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В посольстве Украины в Австрии договорились о том, что в библиотеках страны будут украинские книги. Об этом на своем микроблоге в Twitter написал посол Украины в Автстрия Александр Щерба, передает УНН.
"Договорились, что в библиотеках главных австрийских городов будут украинские книги. Привезли книги. Вскоре торжественно вручим", - написал А.Щерба.
Как сообщал УНН, министр культуры обсудил с послом Украины в Китае печать украинских книг на китайском языке .