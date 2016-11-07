В австрійських бібліотеках з’являться українські книжки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У посольстві України в Австрії домовилися про те, що в бібліотеках країни будуть українські книжки. Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав посол України в Автстрії Олександр Щерба, передає УНН.
"Домовилися, що в бібліотеках головних австрійських міст будуть українські книжки. Привезли книжки. Незабаром урочисто вручимо", - написав О.Щерба.
Як повідомляв УНН, міністр культури обговорив з послом України у Китаї друк українських книжок китайською мовою.