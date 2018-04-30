В Австрии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Австрии, в аэропорту Инсбрука упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли двое пилотов. Об этом сообщает Tiroler Tageszeitung, передает УНН.
Сообщается, что самолет сначала приземлился в аэропорту Инсбрука и после дозаправки поднялся в воздух. Однако, вскоре после взлета борт резко потерял высоту и разбился о землю.
Несмотря на то, что спасатели быстро прибыли на место происшествия, спасти пилотов не удалось. Личності погибших не идентифицированы.
Напомним, в Хакасии (Российская Федерация) разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.