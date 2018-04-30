В Австрии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Сообщается, что самолет сначала приземлился в аэропорту Инсбрука и после дозаправки поднялся в воздух. Однако, вскоре после взлета борт резко потерял высоту и разбился о землю.

Несмотря на то, что спасатели быстро прибыли на место происшествия, спасти пилотов не удалось. Личності погибших не идентифицированы.

Напомним, в Хакасии (Российская Федерация) разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.