В Австрії впав легкомоторний літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Австрії, в аеропорту Інсбрука впав легкомоторний літак, в результаті чого загинуло двоє пілотів. Про це повідомляє Tiroler Tageszeitung, передає УНН.
Повідомляється, що літак спершу приземлився в аеропорту Інсбрука і після дозаправки піднявся в повітря. Однак, незабаром після зльоту борт різко втратив висоту і розбився об землю.
Незважаючи на те, що рятувальники швидко прибули на місце події, врятувати пілотів не вдалося. Наразі особи загиблих не ідентифіковані.
Нагадаємо, в Хакасії (Російська Федерація) розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинули двоє осіб.