В Австрии на выборах в Европарламент лидируют консерваторы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Консервативная Австрийская народная партия значительно улучшает свои результаты на нынешних выборах в Европарламент. АНП приобретает, согласно экзит-полам, 34,5 процента голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Австрийские консерваторы, по прогнозам, набирают наибольшую поддержку на нынешних выборах в Европарламент, состоявшихся в этой стране в воскресенье, 26 мая. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, обнародованные в 18:00 (по киевскому времени) после закрытия последних избирательных участков.
Согласно обнародованным данным, консервативная Австрийская народная партия (АНП) приобретает 34,5 процента, что на 7,5 процента больше результата 2014 года.
На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с 23,5 процента.
Социал-демократы ухудшили свой результат 2014 году на 0,6 процента, сообщают австрийские телеканалы ORF1 и ATV и новостное агентство APA со ссылкой на данные социологических служб SORA и ARGE Wahlen.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.