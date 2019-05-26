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В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

Київ • УНН

 • 7014 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Консервативна Австрійська народна партія значно покращує свої результати на цьогорічних виборах до Європарламенту. АНП здобуває, згідно з екзит-полами, 34,5 відсотка голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Австрійські консерватори, за прогнозами, набирають найбільшу підтримку на цьогорічних виборах до Європарламенту, що відбулися в цій країні у неділю, 26 травня. Про це свідчать дані екзит-полів, оприлюднені о 18:00 (за київським часом) після закриття останніх виборчих дільниць.

Згідно з оприлюдненими даними, консервативна Австрійська народна партія (АНП) здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року.

На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з 23,5 відсотка.

Соціал-демократи погіршили свій результат 2014 року на 0,6 відсотка, повідомляють австрійські телеканали ORF1 і ATV і новинне агентство APA з посиланням на дані соціологічних служб SORA і ARGE Wahlen.

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.

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