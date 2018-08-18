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В Австралии подросток взломал серверы Apple

Киев • УНН

 • 15800 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Австралийского подростка обвинили в хакерских атаках на Apple после того, как он несколько раз за год взломал их главную компьютерную сеть, скачал 90 Гб конфиденциальной информации, получив доступ к счетам клиентов. Суд по делам несовершеннолетних уже посчитал его вину доказанной, однако отложил вынесение приговора до 20 сентября из-за сложности дела, сообщает УНН со ссылкой на The Age.

В Австралии подросток взломал серверы Apple

Расследование в отношении школьника началось после того, как сотрудники Apple, зафиксировавшие очередной взлом, обратились в ФБР. Рейд, проведенный в загородном доме, где проживал хакер с семьей, позволил сотрудникам ФБР и АФП (Австралийская Федеральная полиция) обнаружить не только компьютер, с которого подросток взламывал американский мэйнфрэм Apple, но и скачанные файлы и даже инструкции по взлому. Также были изъяты “два ноутбука Apple, серийные номера которых совпадали с серийными номерами устройств, подключавшихся к внутренним системам, мобильный телефон и жесткий диск”, — цитирует прокурора обвинения издание.

Имя мальчика и другие подробности дела не разглашаются в рамках требований ювенальной юстиции, но адвокат подростка уже заявил, что “клиент стал настолько известным в международном хакерском сообществе, даже упоминание об этом случае в деталях может подвергнуть его риску”, — приводит слова юриста The Age.

Подросток не отрицает своей вины. В суде он сообщил, что в течение года не скрывал свою деятельность и даже делился подробностями взлома со своими товарищами через мессенджер WhatsApp. Свой поступок он объяснил большим желанием работать в Apple.

Напомним, работники киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины задокументировали противоправную деятельность 23-летнего молодого человека, который разработал и распространял вредоносное программное обеспечение.

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