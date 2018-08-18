В Австралії підліток зламав сервери Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Австралійського підлітка звинуватили у хакерських атаках на Apple після того, як він кілька разів за рік зламав їх головну комп’ютерну мережу, скачав 90 Гб конфіденційної інформації, отримавши доступ до рахунків клієнтів. Суд у справах неповнолітніх уже порахував його провину доведеною, проте відклав винесення вироку до 20 вересня через складність справи, повідомляє УНН із посиланням на The Age.
Розслідування щодо школяра почалося після того, як співробітники Apple, які зафіксували черговий злом, звернулися в ФБР. Рейд, проведений у заміському будинку, де проживав хакер зі сім’єю, дозволив співробітникам ФБР і АФП (Австралійська Федеральна поліція) виявити не тільки комп’ютер, з якого підліток зламував американський мейнфрем Apple, але і завантажені файли і навіть інструкції зі злому. Також були вилучені “два ноутбука Apple, серійні номери яких збігалися з серійними номерами пристроїв, що підключаються до внутрішніх систем, мобільний телефон і жорсткий диск”, — цитує прокурора звинувачення видання.
Ім’я хлопчика та інші подробиці справи не розголошуються в рамках вимог ювенальної юстиції, але адвокат підлітка вже заявив, що “клієнт став настільки відомим у міжнародному хакерському співтоваристві, що навіть згадка про цей випадок у деталях може піддати його ризику”, — наводить слова юриста The Age.
Підліток не заперечує своєї провини. У суді він повідомив, що протягом року не приховував свою діяльність і навіть ділився подробицями злому зі своїми товаришами через месенджер WhatsApp. Свій вчинок він пояснив великим бажанням працювати в Apple.
Нагадаємо, працівники київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України задокументували протиправну діяльність 23-річного молодика, який розробив та поширював шкідливе програмне забезпечення.