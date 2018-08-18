В Австралії підліток зламав сервери Apple

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13410 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 30717 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 45790 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 55572 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 88301 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69216 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80717 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94751 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87664 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183140 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.4м/с
65%
Популярнi новини

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7858 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11452 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 7452 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11972 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 6564 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 45791 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183141 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338219 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272311 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4840 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 7484 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 55572 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19580 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24731 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В Австралії підліток зламав сервери Apple

Київ • УНН

 • 15799 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Австралійського підлітка звинуватили у хакерських атаках на Apple після того, як він кілька разів за рік зламав їх головну комп’ютерну мережу, скачав 90 Гб конфіденційної інформації, отримавши доступ до рахунків клієнтів. Суд у справах неповнолітніх уже порахував його провину доведеною, проте відклав винесення вироку до 20 вересня через складність справи, повідомляє УНН із посиланням на The Age.

В Австралії підліток зламав сервери Apple

Розслідування щодо школяра почалося після того, як співробітники Apple, які зафіксували черговий злом, звернулися в ФБР. Рейд, проведений у заміському будинку, де проживав хакер зі сім’єю, дозволив співробітникам ФБР і АФП (Австралійська Федеральна поліція) виявити не тільки комп’ютер, з якого підліток зламував американський мейнфрем Apple, але і завантажені файли і навіть інструкції зі злому. Також були вилучені “два ноутбука Apple, серійні номери яких збігалися з серійними номерами пристроїв, що підключаються до внутрішніх систем, мобільний телефон і жорсткий диск”, — цитує прокурора звинувачення видання.

Ім’я хлопчика та інші подробиці справи не розголошуються в рамках вимог ювенальної юстиції, але адвокат підлітка вже заявив, що “клієнт став настільки відомим у міжнародному хакерському співтоваристві, що навіть згадка про цей випадок у деталях може піддати його ризику”, — наводить слова юриста The Age.

Підліток не заперечує своєї провини. У суді він повідомив, що протягом року не приховував свою діяльність і навіть ділився подробицями злому зі своїми товаришами через месенджер WhatsApp. Свій вчинок він пояснив великим бажанням працювати в Apple.

Нагадаємо, працівники київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України задокументували протиправну діяльність 23-річного молодика, який розробив та поширював шкідливе програмне забезпечення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64