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15 марта, 19:03 • 105866 просмотра

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В Австралии на защиту коал потратят 50 миллионов долларов

В Австралии на защиту коал потратят 50 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 16402 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В течение следующих четырех лет Австралия потратит 50 миллионов долларов с целью усиления защиты коал и восстановления популяции животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премьер-министра Австралии.

Детали

За эти средства будут восстанавливать окружающую среду для коал. Также будут улучшать осведомленность населения об их популяции, проводить обучение по обращению и уходу за коалами, исследовать здоровье животных.

Цитата

“Наши инвестиции в размере 50 миллионов долларов повысят защиту коал путем восстановления среды их обитания, улучшение нашего понимания популяций коал, поддержки усилий по лечению и уходу за коалами и усиления исследований здоровья коал”, — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Известно, что природоохранные группы призвали признать коал видом, находящимся под угрозой исчезновения в Австралии из-за уменьшения их популяции на две трети за последние 20 лет вследствие засухи и лесных пожаров.

“Коалы — одни из самых любимых и самых известных символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защитить их для будущих поколений”, — подчеркнул австралийский премьер.

Напомним

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