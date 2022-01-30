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В Австралії на захист коал витратять 50 мільйонів доларів

В Австралії на захист коал витратять 50 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 16403 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Протягом наступних чотирьох років Австралія витратить 50 мільйонів доларів з метою посилення захисту коал та відновлення популяції тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт премʼєр-міністра Австралії.

Деталі

За ці кошти відновлюватимуть довкілля для коал. Також будуть поліпшувати обізнаність населення про їх популяцію, проводитимуть навчання з поводження та догляду за коалами, досліджуватимуть здоровʼя тварин.

Цитата

“Наші інвестиції у розмірі 50 мільйонів доларів підвищать захист коал шляхом відновлення середовища їх проживання, покращення нашого розуміння популяцій коал, підтримки зусиль з лікування та догляду за коалами та посилення досліджень здоров’я коал”, — заявив прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

Відомо, що природоохоронні групи закликали визнати коал видом, що знаходиться під загрозою зникнення в Австралії через зменшення їхньої популяції на дві третини за останні 20 років внаслідок посухи та лісових пожеж.

“Коали — одні з найулюбленіших та найвідоміших символів Австралії як тут, удома, так і в усьому світі, і ми прагнемо захистити їх для майбутніх поколінь”, — наголосив австралійський премʼєр.

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