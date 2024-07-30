Благодаря работе Киева и партнеров Украина увеличивает количество Patriot и других систем. Поэтому по мнению Президента Владимира Зеленского Украина будет продолжать эту работу, и в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в государстве. Об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ровенской области, передает корреспондент УНН.

Со своей стороны мы делаем все, чтобы защитить энергетику системами ПВО по всей нашей стране. Приоритетность там, где наиболее горячо, там где контактная линия с фронтом, там где граница с Россией, но и безусловно там где есть граница с Беларусью - сказал Зеленский.

Также он отметил, что благодаря работе Украины и партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем.

Главное, что благодаря нашей работе и партнеров мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Поэтому думаю, что в этом смысле мы более мощные и будем продолжать эту работу, и в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве - заявил Президент.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров.

27 июля глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал поставку Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.