В Авдеевке всю ночь был хаотичный артобстрел, утром авиаудар и “Грады”
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По Авдеевке Донецкой области оккупанты всю ночь хаотично вели артобстрел. Утром нанесли авиаудар, после были обстрелы из “Градов”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из сводки из ОГА.
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“Авдеевка: всю ночь хаотичный артобстрел, утром — авиаудар, после — "Грады" до сих пор. О последствиях и пострадавших информации пока нет, еще обстрелы. Марьинка, Красногоровка - обстрелы по городу. Разбитое здание Марьинской ВА. Мариуполь: опять авиаудары. Люди сами вырываются из Мариуполя на собственном транспорте”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.
Дополнения
15 марта россияне убили еще 4 жителей Донецкой области: 2 - в Угледаре и 2 - в Верхнеторецком.
16 марта стало известно о еще 2 погибших и 2 раненых в результате обстрела Верхнеторецкого. В Бахмуте 16 марта были убиты 1 человек и ранены 2, в Марьинке ранены 2, в Мелекино ранен 1 человек. Кроме того, россияне 16 марта ранили 5 мариупольцев, в том числе 1 ребенка, когда обстреляли автоколонну, которая двигалась из Мариуполя на Запорожье, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.