В Авдеевке всю ночь был хаотичный артобстрел, утром авиаудар и “Грады”

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“Авдеевка: всю ночь хаотичный артобстрел, утром — авиаудар, после — "Грады" до сих пор. О последствиях и пострадавших информации пока нет, еще обстрелы. Марьинка, Красногоровка - обстрелы по городу. Разбитое здание Марьинской ВА. Мариуполь: опять авиаудары. Люди сами вырываются из Мариуполя на собственном транспорте”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.

Дополнения

15 марта россияне убили еще 4 жителей Донецкой области: 2 - в Угледаре и 2 - в Верхнеторецком.

16 марта стало известно о еще 2 погибших и 2 раненых в результате обстрела Верхнеторецкого. В Бахмуте 16 марта были убиты 1 человек и ранены 2, в Марьинке ранены 2, в Мелекино ранен 1 человек. Кроме того, россияне 16 марта ранили 5 мариупольцев, в том числе 1 ребенка, когда обстреляли автоколонну, которая двигалась из Мариуполя на Запорожье, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.