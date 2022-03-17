В Авдіївці всю ніч був хаотичний артобстріл, зранку авіаудар і “Гради”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. По Авдіївці Донецької області окупанти всю ніч хаотично вели артобстріл. Зранку завдали авіаудару, після були обстріли з “Градів”. Про це УНН повідомляє з посилання на дані зі зведення з ОДА.
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“Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіаудар, після — "Гради" до сих пір. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар'їнка, Красногорівка - обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА. Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.
Доповнення
15 березня росіяни вбили ще 4 жителів Донецької області: 2 - у Вугледарі і 2 - у Верхньоторецькому.
16 березня стало відомо про ще 2 загиблих та 2 поранених внаслідок обстрілу Верхньоторецького. У Бахмуті 16 березня було вбито 1 людину і поранено 2, у Мар’їнці поранено 2, у Мелекіному поранено 1 людину. Крім того, росіяни 16 березня поранили 5 маріупольців, у тому числі 1 дитину, коли обстріляли автоколону, яка рухалася із Маріуполя на Запоріжжя, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.