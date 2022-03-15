За добу російські окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. 15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців Донецької області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує УНН.
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Крім того, сьогодні вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі.
Поранення сьогодні отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.
"Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо", - йдеться в повідомленні.