За сутки российские оккупанты убили четырех жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 15 марта русские убили еще 4 жителей Донецкой области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
Кроме того, сегодня удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе.
Ранения получили 2 человека в Авдеевке и 1 в Александрополе.
"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно", - говорится в сообщении.