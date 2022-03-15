За сутки российские оккупанты убили четырех жителей Донецкой области

Детали

Кроме того, сегодня удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе.

Ранения получили 2 человека в Авдеевке и 1 в Александрополе.

"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно", - говорится в сообщении.