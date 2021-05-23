В Атлантическом океане зафиксировали шторм, который движется в США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Атлантическом океане зафиксировали первый субтропический штром “Ана”. Об этом пишет УНН со ссылкой на американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Детали
Недавно сформированный субтропический шторм “Ана” сейчас расположен примерно в 180 милях (около 288 км — ред.) Северо-восточнее Бермудских островов. Шторм сейчас имеет скорость ветров 45 миль в час (72 км / ч) и движется на запад — в сторону материковой Америки со скоростью 3 мили в час (около 5-6 км / ч).
Это первый шторм в сезоне 2021 года.
Дополнение
Циклон, классифицируется как “очень сильный”, обрушился на берег в западном индийском штате Гуджарат со скоростью ветра до 160 км / ч, погибли 12 человек.