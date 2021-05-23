В Атлантичному океані зафіксували шторм, який рухається до США

Деталі

Нещодавно сформований субтропічний шторм “Ана” наразі розташований приблизно в 180 милях (близько 288 км — ред.) на північний схід від Бермудських островів. Шторм зараз має швидкість вітрів 45 миль на годину (72 км/год) та рухається на захід — в бік материкової Америки зі швидкістю 3 милі на годину (близько 5-6 км/год).

Це перший шторм у сезоні 2021 року.

Доповнення

Циклон, що класифікується як “надзвичайно сильний”, обрушився на берег в західному індійському штаті Гуджарат зі швидкістю вітру до 160 км/год, загинули 12 осіб.