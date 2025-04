Циклон Тауктае обрушився на зруйновану коронавірусом Індію: 12 осіб загинули

Деталі

Циклон Tauktae забрав життя щонайменше 12 людей і тисячі були евакуйовані.

Очікується, що Тауктае стане найсильнішим циклоном, який обрушився на регіон з 1998 року, і як Гуджарат, так і сусідній з ним штат Махараштра знаходяться в стані підвищеної готовності.

Команди Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) були розгорнуті в обох штатах.

Дощі від шторму вбили шість людей в Кералі, Карнатаке і Гоа за вихідні, оскільки циклон рухався уздовж західного узбережжя. Ще шестеро були вбиті в понеділок в штаті Махараштра.

Були зруйновані будинки і відключено електрику в декількох районах цих штатів.

У метеорологічному бюро повідомили, що вітер дме зі швидкістю до 185 км/год, а в деяких прибережних районах можливі штормові нагони хвиль висотою до 4 м.

Циклон стався на тлі другої хвилі COVID-19, що захлеснула систему охорони здоров'я Індії. Хоча число випадків Covid скорочується в обох штатах, руйнівні наслідки другої хвилі в Індії все ще відчуваються.

Більше 150 000 осіб в низинних районах вже переведені в притулку, що викликає побоювання з приводу можливих нових скупчень коронавірусу в найближчі тижні. Крім того, федеральний уряд наказав зупинити щеплення вакциною в декількох прибережних містах, які, як вважається, знаходяться в зоні ризику.

Шторм також посилює проблеми, з якими стикаються лікарні Індії. У Мумбаї в якості запобіжного заходу вже перевезли 580 пацієнтів з коронавірусом зі спеціалізованих центрів в міські лікарні.

Чиновники порадили людям залишатися в приміщеннях - вони очікують затоплення доріг, пошкодження ліній електропередач та вирваних з корінням дерев.

Тисячі рибальських човнів повернулися в гавань, а сотням торгових судів було запропоновано змінити маршрут.

