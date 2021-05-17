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Циклон Тауктае обрушився на зруйновану коронавірусом Індію: 12 осіб загинули

Київ • УНН

 • 20703 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Циклон, що класифікується як "надзвичайно сильний", обрушився на берег в західному індійському штаті Гуджарат зі швидкістю вітру до 160 км/год. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Циклон Тауктае обрушився на зруйновану коронавірусом Індію: 12 осіб загинули

Деталі

Циклон Tauktae забрав життя щонайменше 12 людей і тисячі були евакуйовані.

Очікується, що Тауктае стане найсильнішим циклоном, який обрушився на регіон з 1998 року, і як Гуджарат, так і сусідній з ним штат Махараштра знаходяться в стані підвищеної готовності.

Команди Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) були розгорнуті в обох штатах.

Дощі від шторму вбили шість людей в Кералі, Карнатаке і Гоа за вихідні, оскільки циклон рухався уздовж західного узбережжя. Ще шестеро були вбиті в понеділок в штаті Махараштра.

Були зруйновані будинки і відключено електрику в декількох районах цих штатів.

У метеорологічному бюро повідомили, що вітер дме зі швидкістю до 185 км/год, а в деяких прибережних районах можливі штормові нагони хвиль висотою до 4 м.

Циклон стався на тлі другої хвилі COVID-19, що захлеснула систему охорони здоров'я Індії. Хоча число випадків Covid скорочується в обох штатах, руйнівні наслідки другої хвилі в Індії все ще відчуваються.

Більше 150 000 осіб в низинних районах вже переведені в притулку, що викликає побоювання з приводу можливих нових скупчень коронавірусу в найближчі тижні. Крім того, федеральний уряд наказав зупинити щеплення вакциною в декількох прибережних містах, які, як вважається, знаходяться в зоні ризику.

Шторм також посилює проблеми, з якими стикаються лікарні Індії. У Мумбаї в якості запобіжного заходу вже перевезли 580 пацієнтів з коронавірусом зі спеціалізованих центрів в міські лікарні.

Чиновники порадили людям залишатися в приміщеннях - вони очікують затоплення доріг, пошкодження ліній електропередач та вирваних з корінням дерев.

Тисячі рибальських човнів повернулися в гавань, а сотням торгових судів було запропоновано змінити маршрут.

A barge has gone adrift off Bombay High with 273 personnel onboard amidst CycloneTauktae. Distress calls sent out. Video here of destroyer INS Kochi sailing out from Mumbai to provide search amp; rescue. pic.twitter.com/2H1tosMrr4

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 17, 2021

What we're experiencing in Mumbai cannot be explained in words!!! CycloneTauktae pic.twitter.com/XIjiBXIKYH

— Priti Gandhi - (@MrsGandhi) May 17, 2021

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