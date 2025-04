Циклон Тауктае обрушился на разрушенную коронавирусом Индию: 12 человек погибли

Детали

Циклон Tauktae унес жизни не менее 12 человек и тысячи были эвакуированы.

Ожидается, что Тауктае станет сильнейшим циклоном, который обрушился на регион с 1998 года, и как Гуджарат, так и соседней с ним штат Махараштра находятся в состоянии повышенной готовности.

Команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) были развернуты в обоих штатах.

Дожди от шторма убили шесть человек в Керале, Карнатаке и Гоа за выходные, поскольку циклон двигался вдоль западного побережья. Еще шестеро были убиты в понедельник в штате Махараштра.

Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

В метеорологическом бюро сообщили, что ветер дует со скоростью до 185 км/ч, а в некоторых прибрежных районах возможны штормовые нагоны волн высотой до 4 м.

Циклон произошел на фоне второй волны COVID-19, захлестнувшую систему здравоохранения Индии. Хотя число случаев Covid сокращается в обоих штатах, разрушительные последствия второй волны в Индии все еще ощущаются.

Более 150 тыс человек в низменных районах уже переведены в убежища, что вызывает опасения по поводу возможных новых скоплений коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки вакциной в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.

Шторм также усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются больницы Индии. В Мумбаи в качестве меры пресечения уже перевезли 580 пациентов с коронавирусом из специализированных центров в городские больницы.

Чиновники посоветовали людям оставаться в помещениях — они ожидают затопления дорог, повреждения линий электропередач и вырванных с корнем деревьев.

Тысячи рыбацких лодок вернулись в гавань, а сотням торговых судов было предложено изменить маршрут.

