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Циклон Тауктае обрушился на разрушенную коронавирусом Индию: 12 человек погибли

Киев • УНН

 • 20703 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Циклон, который классифицируется как "очень сильный", обрушился на берег в западном индийском штате Гуджарат со скоростью ветра до 160 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Циклон Тауктае обрушился на разрушенную коронавирусом Индию: 12 человек погибли

Детали

Циклон Tauktae унес жизни не менее 12 человек и тысячи были эвакуированы.

Ожидается, что Тауктае станет сильнейшим циклоном, который обрушился на регион с 1998 года, и как Гуджарат, так и соседней с ним штат Махараштра находятся в состоянии повышенной готовности.

Команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) были развернуты в обоих штатах.

Дожди от шторма убили шесть человек в Керале, Карнатаке и Гоа за выходные, поскольку циклон двигался вдоль западного побережья. Еще шестеро были убиты в понедельник в штате Махараштра.

Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

В метеорологическом бюро сообщили, что ветер дует со скоростью до 185 км/ч, а в некоторых прибрежных районах возможны штормовые нагоны волн высотой до 4 м.

Циклон произошел на фоне второй волны COVID-19, захлестнувшую систему здравоохранения Индии. Хотя число случаев Covid сокращается в обоих штатах, разрушительные последствия второй волны в Индии все еще ощущаются.

Более 150 тыс человек в низменных районах уже переведены в убежища, что вызывает опасения по поводу возможных новых скоплений коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки вакциной в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.

Шторм также усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются больницы Индии. В Мумбаи в качестве меры пресечения уже перевезли 580 пациентов с коронавирусом из специализированных центров в городские больницы.

Чиновники посоветовали людям оставаться в помещениях — они ожидают затопления дорог, повреждения линий электропередач и вырванных с корнем деревьев.

Тысячи рыбацких лодок вернулись в гавань, а сотням торговых судов было предложено изменить маршрут.

A barge has gone adrift off Bombay High with 273 personnel onboard amidst CycloneTauktae . Distress calls sent out. Video here of destroyer INS Kochi sailing out from Mumbai to provide search amp; rescue. pic.twitter.com/2H1tosMrr4

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 17, 2021

What we’re experiencing in Mumbai can not be explained in words !!! CycloneTauktae pic.twitter.com/XIjiBXIKYH

— Priti Gandhi — (@MrsGandhi) May 17, 2021

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