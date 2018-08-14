В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь с понедельника на вторник в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Геологической службы США.
Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился в 126 км к северо-востоку от острова Бристоль, который входит в состав Южных Сандвичевых островов (заморская территория Британии). Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,0, происшедшего в понедельник в уезде Тунхай города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Землетрясение на острове в Индонезии унесло жизни уже 436 человек.