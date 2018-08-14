В Атлантичному океані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в ніч з понеділка на вівторок у південній частині Атлантичного океану. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.
Як повідомляється, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 126 км на північний схід від острова Брістоль, який входить до складу Південних Сандвічевих островів (заморська територія Британії). Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, п'ять людей постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,0, що стався в понеділок в повіті Тунхай міста Юйси провінції Юньнань на південному заході Китаю.
Землетрус на острові в Індонезії забрав життя вже 436 осіб.