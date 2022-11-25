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В "АТБ" овладевают навыками максимальной устойчивости к стрессу

В "АТБ" овладевают навыками максимальной устойчивости к стрессу

Киев • УНН

 • 1751771 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кровопролитная война продолжается в Украине уже девять месяцев. Кроме очевидного вреда, как человеческие потери, разрушение инфраструктуры, радикальные изменения в работе, обучении, быту, она еще наносит коварный удар по нашей психике. Не секрет, что подавляющее большинство украинцев уже много месяцев находятся в состоянии стресса. Тем не менее люди вовсю пытаются жить привычной жизнью и работать, поддерживая экономику и помогая ВСУ, передает УНН.

Детали

Десятки тысяч работников всеукраинской сети "АТБ" ежедневно находятся на передовой продовольственной безопасности страны. Изо дня в день они выполняют свою работу: наполняют полки магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости, чтобы не допустить панических настроений среди украинцев, и тем самым приближают нашу общую победу. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины еще с первых дней вторжения врага понесла немалые потери. Чтобы бесперебойно снабжать миллионы граждан гарантированно свежими продуктами, "АТБ" почти сразу перешла на усиленный режим работы 24/7, внесла серьезные коррективы в логистические цепи, импортные операции и т.д.

Понимая, что около 60 тысяч работников корпорации нуждаются в надежной антистрессовой стратегии, в "АТБ" приняли решение приобщиться к проектам сообщества прогрессивных компаний, которое объединилось вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".

Как сообщили в компании, этот проект имеет целью помощь гражданам в преодолении связанного с войной стресса и минимизацию последствий пережитых травматических для психики событий. Компании – участники сообщества активно внедряют изменения и способствуют им, чтобы создавать равные возможности в доступе к работе, сервисам, услугам для всех без исключения, в том числе для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи... В условиях военного времени эти вопросы не только не потеряли актуальности, но и приобрели новые смыслы.

Проект объединил 22 известных украинских компании и является частью Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки населения, которая сейчас реализуется при поддержке бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Недавно специалисты департамента по персоналу корпорации "АТБ" приняли активное участие в курсе "Самопомощь Плюс", который был разработан ВОЗ для управления стрессом и реализуется в пределах указанной выше инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.

Важно понимать, что этот курс является одним из научно обоснованных масштабируемых психологических вмешательств. Он помогает не только научиться снижать свой уровень стресса и стать устойчивым к нему, но и предоставляет возможность распространять такие ценные знания среди коллег. Следовательно те сотрудники департамента по персоналу "АТБ", которые прошли курс "Самопомощь Плюс", после работы с тренерской командой ВОЗ смогут самостоятельно проводить групповые тренинги по стресс-менеджменту, помогать коллегам побороть последствия стресса или уберечь свою психику от него и попытаются научить других быть максимально устойчивыми к стрессу.

В компании напомнили, что помимо основной миссии — обеспечения граждан свежими продуктами по честным ценам, "АТБ" вносит немалый вклад и в развитие отечественной экономики. Речь идет о создании новых рабочих мест и стабильной уплате налогов в бюджеты всех уровней. Также компания системно оказывает поддержку украинским защитникам, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и только что оккупированных территорий и т.д. Общая сумма гуманитарной помощи от "АТБ" за время военного вторжения уже превысила 200 млн гривен и постоянно продолжает расти.

"Именно магазины знакомой каждому из украинцев сети первыми возобновили работу на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. И именно "АТБ" собрала и доставила тысячи гуманитарных продуктовых пакетов жителям разрушенного Купянска на Харьковщине и пригород Херсона. Компания уже много лет придерживается основных принципов безбарьерного ведения бизнеса и сейчас делает все возможное для нашей победы!" – говорится в сообщении.

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