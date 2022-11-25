В "АТБ" опановують навички максимальної стійкості до стресу

Деталі

Десятки тисяч працівників всеукраїнської мережі "АТБ" щодня перебувають на передовій продовольчої безпеки країни. День за днем вони виконують свою роботу: наповнюють полиці магазинів продуктами харчування та товарами першої необхідності, аби не допустити панічних настроїв серед українців, і тим самим наближають нашу спільну перемогу. Та це не так просто, як може видатися на перший погляд. Адже найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України ще з перших днів вторгнення ворога зазнала чималих втрат. Аби безперебійно забезпечувати мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами, "АТБ" майже одразу перейшла на посилений режим роботи 24/7, внесла серйозні корективи в логістичні ланцюги, імпортні операції тощо.

Розуміючи, що близько 60 тисяч працівників корпорації потребують надійної антистресової стратегії, в "АТБ" ухвалили рішення долучитися до проєктів спільноти прогресивних компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів".

Як повідомили у компанії, цей проєкт має на меті допомогу громадянам у подоланні пов’язаного з війною стресу та мінімізацію наслідків пережитих травматичних для психіки подій. Компанії – учасники спільноти активно впроваджують зміни та сприяють їм, аби створювати рівні можливості у доступі до роботи, сервісів, послуг для усіх без винятку, в тому числі для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із дітьми до шести років, жінок і молоді... В умовах воєнного часу ці питання не тільки не втратили актуальності, але й набули нових сенсів.

Проєкт поєднав 22 відомі українські компанії та є частиною Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, яка наразі реалізується за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

Нещодавно фахівці департаменту з персоналу корпорації "АТБ" взяли активну участь у курсі "Самодопомога Плюс", який був розроблений ВООЗ для управління стресом і реалізується в межах зазначеної вище ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Важливо розуміти, що цей курс є одним із науково обґрунтованих масштабованих психологічних втручань. Він допомагає не тільки навчитися знижувати власний рівень стресу та стати стійким до нього, але й надає можливість поширювати такі цінні знання серед колег. Відтак ті співробітники департаменту з персоналу "АТБ", що пройшли курс "Самодопомога Плюс", після роботи з тренерською командою ВООЗ зможуть самостійно проводити групові тренінги зі стрес-менеджменту, допомагати колегам побороти наслідки стресу або ж вберегти свою психіку від нього та спробують навчити інших бути максимально стійкими до стресу.

У компанії нагадали, що окрім основної місії — забезпечення громадян свіжими продуктами за чесними цінами, "АТБ" робить чималий внесок й у розвиток вітчизняної економіки. Йдеться про створення нових робочих місць і стабільну сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Також компанія системно надає підтримку українським захисникам, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій і щойно деокупованих територій тощо... Загальна сума гуманітарної допомоги від "АТБ" за час воєнного вторгнення вже перевищила 200 млн гривень і постійно продовжує зростати.

"Саме магазини знайомої кожному з українців мережі першими відновили роботу на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. І саме "АТБ" зібрала та доправила тисячі гуманітарних продуктових пакетів мешканцям зруйнованого Куп'янська на Харківщині та передмістя Херсона. Компанія вже багато років дотримується основних принципів безбар'єрного ведення бізнесу та наразі робить усе можливе для нашої перемоги.

Вірмо в себе, в ЗСУ та тримаймо стрій!" - йдеться у повідомленні.