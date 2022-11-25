В "АТБ" опановують навички максимальної стійкості до стресу

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41109 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 78090 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 109985 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 159723 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 183926 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 366064 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 224964 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194591 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 342398 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459365 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Зеленський заявив, що сплановано дипломатичну роботу на квітень: деталі

31 березня, 18:40 • 23005 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 31099 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 28283 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 29103 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 22113 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 366100 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 342418 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 557724 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 687158 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 705686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 81656 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 118415 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 203201 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 228883 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 221818 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

В "АТБ" опановують навички максимальної стійкості до стресу

В "АТБ" опановують навички максимальної стійкості до стресу

Київ • УНН

 • 1751771 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кровопролитна війна триває в Україні вже дев'ять місяців. Окрім очевидної шкоди, як-то людські втрати, руйнування інфраструктури, радикальні зміни у роботі, навчанні, побуті, вона ще завдає підступного удару по нашій психіці. Не є секретом, що переважна більшість українців уже багато місяців перебувають у стані стресу. Тим не менш люди щосили намагаються жити звичним життям і працювати, підтримуючи економіку та допомагаючи ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Десятки тисяч працівників всеукраїнської мережі "АТБ" щодня перебувають на передовій продовольчої безпеки країни. День за днем вони виконують свою роботу: наповнюють полиці магазинів продуктами харчування та товарами першої необхідності, аби не допустити панічних настроїв серед українців, і тим самим наближають нашу спільну перемогу. Та це не так просто, як може видатися на перший погляд. Адже найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України ще з перших днів вторгнення ворога зазнала чималих втрат. Аби безперебійно забезпечувати мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами, "АТБ" майже одразу перейшла на посилений режим роботи 24/7, внесла серйозні корективи в логістичні ланцюги, імпортні операції тощо.

Розуміючи, що близько 60 тисяч працівників корпорації потребують надійної антистресової стратегії, в "АТБ" ухвалили рішення долучитися до проєктів спільноти прогресивних компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів".

Як повідомили у компанії, цей проєкт має на меті допомогу громадянам у подоланні пов’язаного з війною стресу та мінімізацію наслідків пережитих травматичних для психіки подій. Компанії – учасники спільноти активно впроваджують зміни та сприяють їм, аби створювати рівні можливості у доступі до роботи, сервісів, послуг для усіх без винятку, в тому числі для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із дітьми до шести років, жінок і молоді... В умовах воєнного часу ці питання не тільки не втратили актуальності, але й набули нових сенсів.

Проєкт поєднав 22 відомі українські компанії та є частиною Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення, яка наразі реалізується за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

Нещодавно фахівці департаменту з персоналу корпорації "АТБ" взяли активну участь у курсі "Самодопомога Плюс", який був розроблений ВООЗ для управління стресом і реалізується в межах зазначеної вище ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Важливо розуміти, що цей курс є одним із науково обґрунтованих масштабованих психологічних втручань. Він допомагає не тільки навчитися знижувати власний рівень стресу та стати стійким до нього, але й надає можливість поширювати такі цінні знання серед колег. Відтак ті співробітники департаменту з персоналу "АТБ", що пройшли курс "Самодопомога Плюс", після роботи з тренерською командою ВООЗ зможуть самостійно проводити групові тренінги зі стрес-менеджменту, допомагати колегам побороти наслідки стресу або ж вберегти свою психіку від нього та спробують навчити інших бути максимально стійкими до стресу.

У компанії нагадали, що окрім основної місії — забезпечення громадян свіжими продуктами за чесними цінами, "АТБ" робить чималий внесок й у розвиток вітчизняної економіки. Йдеться про створення нових робочих місць і стабільну сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Також компанія системно надає підтримку українським захисникам, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій і щойно деокупованих територій тощо... Загальна сума гуманітарної допомоги від "АТБ" за час воєнного вторгнення вже перевищила 200 млн гривень і постійно продовжує зростати.

"Саме магазини знайомої кожному з українців мережі першими відновили роботу на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. І саме "АТБ" зібрала та доправила тисячі гуманітарних продуктових пакетів мешканцям зруйнованого Куп'янська на Харківщині та передмістя Херсона. Компанія вже багато років дотримується основних принципів безбар'єрного ведення бізнесу та наразі робить усе можливе для нашої перемоги.
Вірмо в себе, в ЗСУ та тримаймо стрій!" - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92