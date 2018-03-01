В Ассоциации птицеводов прокомментировали хайп с яйцами "МХП”

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70533 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73443 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105924 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99820 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111290 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122743 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134236 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 39973 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 54974 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 84881 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 33458 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 21633 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 84881 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 105922 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118854 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186226 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219571 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 54974 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101007 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102785 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108901 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196525 просмотра
Актуальное
В Ассоциации птицеводов прокомментировали хайп с яйцами "МХП”

В Ассоциации птицеводов прокомментировали хайп с яйцами "МХП”

Киев  •  УНН

 • 12592 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка не производит пищевые яйца и не имеет никакого отношения к этому рынку. Об этом заявили в Ассоциации “Союз птицеводов Украины", комментируя появление в соцсетях и некоторых СМИ информацию о якобы завышении цен на яйца “МХП”, сообщает УНН.

“ПАО "Мироновский хлебопродукт“ не имеет никакого отношения к рынку яиц в Украине, предприятия группы занимаются исключительно производством мяса бройлеров”, — отметили в Ассоциации.

Кроме того, там прокомментировали “агонию” сравнения цен на яйца в Украине и США.

“По нашей информации, которую может подтвердить лично каждый, кто имеет доступ к сети Интернет, ценовые тренды на столовые яйца в США значительно выше, чем те, которые распространены в видео-ролике в социальной сети.

Убеждены в том, что это акционная цена на яйца в данном супермаркете, которая обычно действует не более недели. Стандартная цена на яйца в США находится в пределах 1,89 — 2,99 долл. за 12 штук.

Что же касается нашей страны, то, учитывая влияние сезонных факторов на формирование цен на яйца и наличие производства яиц в хозяйствах населения на уровне 45%, в Украине в течение года происходит значительное колебание цен на этот продукт и может составлять до 30%”, — пояснили в Ассоциации.

Эксперты напомнили, что среднегодовая цена на яйца в 2017 году составила 0,57 долл./десяток, а в отдельные месяцы прошлого года потребительские цены снижались до 0,32 долл./десяток.

“Даже сегодня, если сравнивать аналогичные категории яиц, цена в Украине на 35-40% ниже, чем на американском рынке.

Поэтому приводить сравнения текущих цен в Украине с американскими ценами, а тем более акционными, не является правильным и корректным. Тем более, что в США яйца производятся только в промышленном секторе и в течение года почти не меняются и колеблются в достаточно незначительном коридоре.

Уверяем, что цены на яйца в нашей стране являются одними из самых низких среди всех стран мира, и очень жаль, что так называемые „специалисты“, „эксперты“, „журналисты“ делают непрофессиональные и необоснованные выводы, распространяя негатив и никчемные обвинения”, — резюмировали в Ассоциации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что американские яйца дешевле украинских. Причем, в сравнении приводились пищевые яйца производства “МХП”, которых, как оказалось позже, не существует в природе. В самой компании объяснили, что у них есть только инкубационные яйца, которые предназначены для вывода поголовья новых птиц, и они не распространяются в торговых сетях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы