В Ассоциации птицеводов прокомментировали хайп с яйцами "МХП”

“ПАО "Мироновский хлебопродукт“ не имеет никакого отношения к рынку яиц в Украине, предприятия группы занимаются исключительно производством мяса бройлеров”, — отметили в Ассоциации.

Кроме того, там прокомментировали “агонию” сравнения цен на яйца в Украине и США.

“По нашей информации, которую может подтвердить лично каждый, кто имеет доступ к сети Интернет, ценовые тренды на столовые яйца в США значительно выше, чем те, которые распространены в видео-ролике в социальной сети.

Убеждены в том, что это акционная цена на яйца в данном супермаркете, которая обычно действует не более недели. Стандартная цена на яйца в США находится в пределах 1,89 — 2,99 долл. за 12 штук.

Что же касается нашей страны, то, учитывая влияние сезонных факторов на формирование цен на яйца и наличие производства яиц в хозяйствах населения на уровне 45%, в Украине в течение года происходит значительное колебание цен на этот продукт и может составлять до 30%”, — пояснили в Ассоциации.

Эксперты напомнили, что среднегодовая цена на яйца в 2017 году составила 0,57 долл./десяток, а в отдельные месяцы прошлого года потребительские цены снижались до 0,32 долл./десяток.

“Даже сегодня, если сравнивать аналогичные категории яиц, цена в Украине на 35-40% ниже, чем на американском рынке.

Поэтому приводить сравнения текущих цен в Украине с американскими ценами, а тем более акционными, не является правильным и корректным. Тем более, что в США яйца производятся только в промышленном секторе и в течение года почти не меняются и колеблются в достаточно незначительном коридоре.

Уверяем, что цены на яйца в нашей стране являются одними из самых низких среди всех стран мира, и очень жаль, что так называемые „специалисты“, „эксперты“, „журналисты“ делают непрофессиональные и необоснованные выводы, распространяя негатив и никчемные обвинения”, — резюмировали в Ассоциации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что американские яйца дешевле украинских. Причем, в сравнении приводились пищевые яйца производства “МХП”, которых, как оказалось позже, не существует в природе. В самой компании объяснили, что у них есть только инкубационные яйца, которые предназначены для вывода поголовья новых птиц, и они не распространяются в торговых сетях.