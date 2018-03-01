В Асоціації птахівників прокоментували хайп з яйцями "МХП"

"ПАТ "Миронівський хлібопродукт" не має ніякого відношення до ринку яєць в Україні, підприємства групи займаються виключно виробництвом м'яса бройлерів", - зазначили в Асоціації.

Крім того, там прокоментували "агонію" порівняння цін на яйця в Україні та США.

"За нашою інформацією, яку може підтвердити особисто кожен, хто має доступ до мережі Інтернет, цінові тренди на столові яйця в США значно вищі, ніж ті, що поширені в відео-ролику в соціальній мережі. Переконані в тому, що це акційна ціна на яйця в даному супермаркеті, яка зазвичай триває не більше тижня. Стандартна ціна на яйця в США перебуває в межах 1,89 - 2,99 дол. за 12 штук.

Що ж стосується нашої країни, то, з огляду на вплив сезонних чинників на формування цін на яйця і наявність виробництва яєць у господарствах населення на рівні 45%, в Україні протягом року відбувається значне коливання цін на цей продукт і може становити до 30%", - пояснили в Асоціації.

Експерти нагадали, що середньорічна ціна на яйця в 2017 році становила 0,57 дол./десяток, а в окремі місяці минулого року споживчі ціни знижувалися до 0,32 дол./десяток.

"Навіть сьогодні, якщо порівнювати аналогічні категорії яєць, ціна в Україні на 35-40% нижче, ніж на американському ринку.

Тому наводити порівняння поточних цін в Україні з американськими цінами, а тим більше акційними, не є правильним і коректним. Тим більше, що в США яйця виробляються тільки в промисловому секторі і протягом року майже не змінюються і коливаються в досить незначному коридорі.

Запевняємо, що ціни на яйця в нашій країні є одними з найнижчих серед усіх країн світу, і дуже шкода, що так звані "фахівці", "експерти", "журналісти" роблять непрофесійні і необґрунтовані висновки, поширюючи негатив і нікчемні обвинувачення", - резюмували в Асоціації.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що американські яйця дешевші за українські. Причому, в порівнянні наводилися харчові яйця виробництва "МХП", яких, як виявилося пізніше, не існує в природі. У самій компанії пояснили, що у них є тільки інкубаційні яйця, які призначені для виведення поголів'я нових птахів, і вони не поширюються в торгових мережах.