В.Арьев назвал сбалансированной резолюцию ПАСЕ по Украине

ukru
19:49 • 38950 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 107517 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 109707 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 107655 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133285 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112666 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119998 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130141 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140245 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144570 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 44194 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107230 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106430 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 51288 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 93489 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 39078 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 107550 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 93489 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106430 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136661 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144879 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149820 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148347 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151761 просмотра
Актуальное
В.Арьев назвал сбалансированной резолюцию ПАСЕ по Украине

В.Арьев назвал сбалансированной резолюцию ПАСЕ по Украине

Киев • УНН

 • 7706 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине является сбалансированной. Об этом в эфире "112 Украина" отметил глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.

"Я не считаю, что эти формулировки (пункты по минским соглашениям в резолюции - ред.) опасные. Там написано о том, что ассамблея выражает надежду, что Украина в ближайшее время примет поправки к Конституции. Такая формулировка не побуждает к действию. Эта формулировка кочует из резолюции в резолюцию в последнее время по Украине. В целом резолюция сбалансированная, и как критика, и отмечается позитив", - отметил В.Арьев.

Как сообщал УНН, ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без терминов о "гражданской войне в Украине", "массовой резне в Одессе", "выборах на оккупированной территории".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы