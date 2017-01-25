В.Арьев назвал сбалансированной резолюцию ПАСЕ по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине является сбалансированной. Об этом в эфире "112 Украина" отметил глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.
"Я не считаю, что эти формулировки (пункты по минским соглашениям в резолюции - ред.) опасные. Там написано о том, что ассамблея выражает надежду, что Украина в ближайшее время примет поправки к Конституции. Такая формулировка не побуждает к действию. Эта формулировка кочует из резолюции в резолюцию в последнее время по Украине. В целом резолюция сбалансированная, и как критика, и отмечается позитив", - отметил В.Арьев.
Как сообщал УНН, ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без терминов о "гражданской войне в Украине", "массовой резне в Одессе", "выборах на оккупированной территории".