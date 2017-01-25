В.Ар'єв назвав збалансованою резолюцію ПАРЄ по Україні

“Я не вважаю, що ці формулювання (пункти щодо мінських угод в резолюції — ред.) є небезпечними. Там написано про те, що асамблея висловлює сподівання, що Україна найближчим часом ухвалить поправки до Конституції. Таке формулювання не спонукає до дії. Це формулювання кочує з резолюції в резолюцію останнім часом щодо України. В іншому резолюція збалансована, і як критика, і є відзначення позитиву”, — зазначив В.Ар’єв.

Як повідомляв УНН, ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без термінів про “громадянську війну в Україні”, “масову різанину в Одесі”, “вибори на окупованій території”.