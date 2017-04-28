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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Артеке" и "Молодой гвардии" смогут оздоровиться 1,5 тыс. детей из Донбасса

Киев • УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Дети, проживающие в Донецкой и Луганской областях, подвергающихся обстрелам, смогут оздоровиться в детских центрах "Артек" и "Молодая Гвардия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

В "Артеке" и "Молодой гвардии" смогут оздоровиться 1,5 тыс. детей из Донбасса

"В частности, предусмотрено выделение бесплатных путевок в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" (700 и 800 путевок соответственно) для оздоровления детей из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2017 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первоочередном порядке в упомянутые центры будут направляться дети, которые не оздоровлялись в 2017 году. Правительственное решение позволит вывезти на оздоровление 1500 детей из районов, подвергающихся обстрелам.

Также говорится о том, что Министерство юстиции в случае обострения обстановки сможет самостоятельно принимать решения о дополнительном выделении бесплатных путевок в "Артек" и "Молодую гвардию", а также в исключительных случаях направлять на оздоровление детей из указанных населенных пунктов, которые уже оздоровлялись течение 2017 года, за счет средств государственного и местных бюджетов.

Напомним, с начала войны в Донбассе от подрыва на минах погибли 42 ребенка.

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