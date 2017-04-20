З початку війни на Донбасі від підриву на мінах загинули 42 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З початку війни на Донбасі від підривів на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Про це повідомив начальник координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО Сергій Зубаревський, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
За його словами, сьогодні найвразливішими залишаються населені пункти біля лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції у так званій “сірій зоні”, так як підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидва боки від лінії розмежування.
“З початку війни загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Впродовж чотирьох місяців поточного року через необережне поводження з боєприпасами загинули шестеро людей, троє були травмовані”, — підкреслив С.Зубаревський.
Нагадаємо, за час конфлікту на Донбасі загинули 9,94 тис. людей.
Як повідомляв УНН, понад 100 дітей були залучені до збройного конфлікту на Донбасі.