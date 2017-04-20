С начала войны на Донбассе от подрыва на минах погибли 42 ребенка

По его словам, сегодня самыми уязвимыми остаются населенные пункты у линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции в так называемой "серой зоне", так как подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения .

"С начала войны погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы", - подчеркнул С.Зубаревський.

Напомним, за время конфликта в Донбассе погибли 9,94 тыс. человек.

Как сообщал УНН, более 100 детей были привлечены к вооруженному конфликту на Донбассе.