С начала войны на Донбассе от подрыва на минах погибли 42 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала войны на Донбассе от подрывов на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения. Об этом сообщил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
По его словам, сегодня самыми уязвимыми остаются населенные пункты у линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции в так называемой "серой зоне", так как подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения .
"С начала войны погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы", - подчеркнул С.Зубаревський.
Напомним, за время конфликта в Донбассе погибли 9,94 тыс. человек.
Как сообщал УНН, более 100 детей были привлечены к вооруженному конфликту на Донбассе.