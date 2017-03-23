Понад 100 дітей були залучені до збройного конфлікту на Донбасі - правозахисники

“Випадки участі неповнолітніх у військових діях непоодинокі: під час дослідження ситуації з’ясувалося, що на тимчасово окупованій території існує ціла мережа так званих воєнно-патріотичних таборів, де діти фактично готуються до війни. Правозахисники зафіксували практично сотню випадків безпосереднього вербування і залучення дітей у збройний конфлікт, у більшості — в середовищі незаконних збройних формуваннях. Частина з них, згідно з міжнародним законодавством, може кваліфікуватися як воєнний злочин”, — йдеться в повідомленні.

За повідомленнями правозахисників, це означає, що винні у залученні неповнолітніх осіб мають понести відповідальність відповідно до міжнародного права.

Як повідомляв УНН, з початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові.