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Понад 100 дітей були залучені до збройного конфлікту на Донбасі - правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Правозахисники зафіксували практично сотню випадків безпосереднього вербування і залучення дітей до збройного конфлікту, у більшості — в середовищі незаконних збройних формуваннях. Про це УНН повідомили у прес-службі Коаліції “Справедливість заради миру на Донбасі”.

“Випадки участі неповнолітніх у військових діях непоодинокі: під час дослідження ситуації з’ясувалося, що на тимчасово окупованій території існує ціла мережа так званих воєнно-патріотичних таборів, де діти фактично готуються до війни. Правозахисники зафіксували практично сотню випадків безпосереднього вербування і залучення дітей у збройний конфлікт, у більшості — в середовищі незаконних збройних формуваннях. Частина з них, згідно з міжнародним законодавством, може кваліфікуватися як воєнний злочин”, — йдеться в повідомленні.

За повідомленнями правозахисників, це означає, що винні у залученні неповнолітніх осіб мають понести відповідальність відповідно до міжнародного права.

Як повідомляв УНН, з початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові.

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