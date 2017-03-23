Более 100 детей были привлечены к вооруженному конфликту на Донбассе - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правозащитники зафиксировали практически сотню случаев непосредственного привлечения и вовлечения детей в вооруженный конфликт, в большинстве - в среде незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Коалиции "Справедливость ради мира на Донбассе".
"Случаи участия несовершеннолетних в военных действиях не единичные: в ходе исследования ситуации выяснилось, что на временно оккупированной территории существует целая сеть так называемых военно-патриотических лагерей, где дети фактически готовятся к войне. Правозащитники зафиксировали практически сотню случаев непосредственного привлечения и вовлечения детей в вооруженный конфликт, в большинстве - в среде незаконных вооруженных формирований. Часть из них, согласно международному законодательству, может квалифицироваться как военное преступление", - говорится в сообщении.
По сообщениям правозащитников, это означает, что виновные в привлечении несовершеннолетних должны понести ответственность согласно международному праву.
Как сообщал УНН, с начала аннексии Крыма зафиксировали 43 случая исчезновения людей на полуострове.