Более 100 детей были привлечены к вооруженному конфликту на Донбассе - правозащитники

"Случаи участия несовершеннолетних в военных действиях не единичные: в ходе исследования ситуации выяснилось, что на временно оккупированной территории существует целая сеть так называемых военно-патриотических лагерей, где дети фактически готовятся к войне. Правозащитники зафиксировали практически сотню случаев непосредственного привлечения и вовлечения детей в вооруженный конфликт, в большинстве - в среде незаконных вооруженных формирований. Часть из них, согласно международному законодательству, может квалифицироваться как военное преступление", - говорится в сообщении.

По сообщениям правозащитников, это означает, что виновные в привлечении несовершеннолетних должны понести ответственность согласно международному праву.

Как сообщал УНН, с начала аннексии Крыма зафиксировали 43 случая исчезновения людей на полуострове.