В "Артеку" і "Молодій гвардії" зможуть оздоровитися 1,5 тис. дітей з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Діти, які проживають у Донецькій та Луганській областях, що піддаються обстрілам, зможуть оздоровитися у дитячих центрах “Артек” та “Молода Гвардія”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.
"Зокрема, передбачено виділення безоплатних путівок до дитячих центрів "Артек” і "Молода гвардія” (700 та 800 путівок відповідно) для оздоровлення дітей із населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у першочерговому порядку до згаданих центрів направлятимуться діти, які не оздоровлювалися у 2017 році. Урядове рішення дасть змогу вивезти на оздоровлення 1 500 дітей із районів, що піддаються обстрілам.
Також йдеться про те, що Міністерство юстиції у разі загострення обстановки зможе самостійно приймати рішення про додаткове виділення безоплатних путівок до "Артеку" та "Молодої гвардії", а також у виняткових випадках направляти на оздоровлення дітей із зазначених населених пунктів, які вже оздоровлювалися протягом 2017 року, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Нагадаємо, з початку війни на Донбасі від підриву на мінах загинули 42 дитини.