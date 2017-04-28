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В "Артеку" і "Молодій гвардії" зможуть оздоровитися 1,5 тис. дітей з Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Діти, які проживають у Донецькій та Луганській областях, що піддаються обстрілам, зможуть оздоровитися у дитячих центрах “Артек” та “Молода Гвардія”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

В "Артеку" і "Молодій гвардії" зможуть оздоровитися 1,5 тис. дітей з Донбасу

"Зокрема, передбачено виділення безоплатних путівок до дитячих центрів "Артек” і "Молода гвардія” (700 та 800 путівок відповідно) для оздоровлення дітей із населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першочерговому порядку до згаданих центрів направлятимуться діти, які не оздоровлювалися у 2017 році. Урядове рішення дасть змогу вивезти на оздоровлення 1 500 дітей із районів, що піддаються обстрілам.

Також йдеться про те, що Міністерство юстиції у разі загострення обстановки зможе самостійно приймати рішення про додаткове виділення безоплатних путівок до "Артеку" та "Молодої гвардії", а також у виняткових випадках направляти на оздоровлення дітей із зазначених населених пунктів, які вже оздоровлювалися протягом 2017 року, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі від підриву на мінах загинули 42 дитини.

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