В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент

Колумбийские военные из-за коррупции потеряли миллионы патронов, тысячи гранат и несколько ракет, заявил президент страны. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Президент Колумбии Густаво Петро сказал, что недостаток в арсеналах был обнаружен во время недавних инспекций военных баз.

Он обвинил в этом внутреннюю коррупцию, заявив, что военнослужащие продавали оружие торговцам. Министр обороны заявил, что расследование исчезновений продолжается.

Единственный способ объяснить такую нехватку - это то, что в течение длительного времени существовали сети людей в вооруженных силах и среди гражданских лиц, которые занимались массовой коммерциализацией оружия, используя легальное оружие колумбийского государства - сказал Густав Петр.

Он сказал, что недостаток оружия был обнаружен во время неожиданных визитов на две военные базы - Толемайда и Ла Гуахира - 12 февраля и 1 апреля, соответственно.

В Толемайде не хватало более 808 000 патронов и на складах хранилось почти на 10 000 гранат меньше, чем указано в официальных документах.

В Ла Гуахира разногласия касались почти 4,2 миллиона патронов и более 9300 гранат. Господин Петр также сообщил, что база потеряла две ракеты "Спайк", 37 ракет "Нимрод" и 550 реактивных гранатометов.

Он сообщил журналистам, что военные запасы должны были быть переданы вооруженным группам в Колумбии, но могли быть контрабандой переправлены на Гаити или проданы на международном черном рынке.

Самое печальное в этом то, что те же самые боеприпасы в конечном итоге ранят и убивают тех же военнослужащих - сказал колумбийский президент.

Контекст

Колумбия страдает от десятилетий конфликта между правительственными войсками, левыми партизанскими группировками и правыми военизированными силами, в котором погибло более 450 000 человек.

В то же время, военнослужащие вооруженных сил страны были осуждены по ряду обвинений в коррупции и нарушении прав человека.

При этом колумбийская армия является одной из лучше всего оснащенных в регионе. Она получила миллиарды долларов от США на борьбу с наркокартелями.

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