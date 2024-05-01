В армії Колумбії виявили масштабну нестачу набоїв та зброї – президент
Київ • УНН
Колумбійські військові втратили мільйони боєприпасів, тисячі гранат і ракет через внутрішню корупцію і комерціалізацію зброї мережами в збройних силах і серед цивільних осіб.
Колумбійські військові через корупцію втратили мільйони набоїв, тисячі гранат і кілька ракет, заявив президент країни. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Президент Колумбії Густаво Петро сказав, що нестачу в арсеналах було виявлено під час нещодавніх інспекцій військових баз.
Він звинуватив у цьому внутрішню корупцію, заявивши, що військовослужбовці продавали зброю торговцям. Міністр оборони заявив, що розслідування зникнень триває.
Єдиний спосіб пояснити таку нестачу - це те, що протягом тривалого часу існували мережі людей у збройних силах і серед цивільних осіб, які займалися масовою комерціалізацією зброї, використовуючи легальну зброю колумбійської держави
Він сказав, що нестачу зброї було виявлено під час несподіваних візитів на дві військові бази - Толемайда і Ла Гуахіра - 12 лютого і 1 квітня, відповідно.
У Толемайді не вистачало понад 808 000 набоїв і на складах зберігалося майже на 10 000 гранат менше, ніж зазначено в офіційних документах.
У Ла Гуахіра розбіжності стосувалися майже 4,2 мільйона набоїв і понад 9300 гранат. Пан Петро також повідомив, що база втратила дві ракети "Спайк", 37 ракет "Німрод" і 550 реактивних гранатометів.
Він повідомив журналістам, що військові запаси мали бути передані озброєним групам у Колумбії, але могли бути контрабандою переправлені на Гаїті або продані на міжнародному чорному ринку.
Найсумніше в цьому те, що ті ж самі боєприпаси в кінцевому підсумку ранять і вбивають тих самих військовослужбовців
Контекст
Колумбія страждає від десятиліть конфлікту між урядовими військами, лівими партизанськими угрупованнями і правими воєнізованими силами, в якому загинуло понад 450 000 людей.
Водночас, військовослужбовці збройних сил країни були засуджені за низкою звинувачень у корупції та порушенні прав людини.
При цьому колумбійська армія є однією з найкраще оснащених у регіоні. Вона отримала мільярди доларів від США на боротьбу з наркокартелями.
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