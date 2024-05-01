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В армії Колумбії виявили масштабну нестачу набоїв та зброї – президент

В армії Колумбії виявили масштабну нестачу набоїв та зброї – президент

Київ • УНН

 • 17409 перегляди

Колумбійські військові втратили мільйони боєприпасів, тисячі гранат і ракет через внутрішню корупцію і комерціалізацію зброї мережами в збройних силах і серед цивільних осіб.

Колумбійські військові через корупцію втратили мільйони набоїв, тисячі гранат і кілька ракет, заявив президент країни. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Президент Колумбії Густаво Петро сказав, що нестачу в арсеналах було виявлено під час нещодавніх інспекцій військових баз.

Він звинуватив у цьому внутрішню корупцію, заявивши, що військовослужбовці продавали зброю торговцям. Міністр оборони заявив, що розслідування зникнень триває.

Єдиний спосіб пояснити таку нестачу - це те, що протягом тривалого часу існували мережі людей у збройних силах і серед цивільних осіб, які займалися масовою комерціалізацією зброї, використовуючи легальну зброю колумбійської держави

- сказав Густав Петро.

Він сказав, що нестачу зброї було виявлено під час несподіваних візитів на дві військові бази - Толемайда і Ла Гуахіра - 12 лютого і 1 квітня, відповідно.

У Толемайді не вистачало понад 808 000 набоїв і на складах зберігалося майже на 10 000 гранат менше, ніж зазначено в офіційних документах.

У Ла Гуахіра розбіжності стосувалися майже 4,2 мільйона набоїв і понад 9300 гранат. Пан Петро також повідомив, що база втратила дві ракети "Спайк", 37 ракет "Німрод" і 550 реактивних гранатометів.

Він повідомив журналістам, що військові запаси мали бути передані озброєним групам у Колумбії, але могли бути контрабандою переправлені на Гаїті або продані на міжнародному чорному ринку.

Найсумніше в цьому те, що ті ж самі боєприпаси в кінцевому підсумку ранять і вбивають тих самих військовослужбовців

- сказав колумбійський президент.

Контекст

Колумбія страждає від десятиліть конфлікту між урядовими військами, лівими партизанськими угрупованнями і правими воєнізованими силами, в якому загинуло понад 450 000 людей.

Водночас, військовослужбовці збройних сил країни були засуджені за низкою звинувачень у корупції та порушенні прав людини.

При цьому колумбійська армія є однією з найкраще оснащених у регіоні. Вона отримала мільярди доларів від США на боротьбу з наркокартелями.

У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну24.01.24, 07:30 • 25069 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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