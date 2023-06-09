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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Араповке Луганской области дезертировали около 90 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 276212 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Противник сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений. В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции, информирует Генштаб, передает УНН.

В Араповке Луганской области дезертировали около 90 оккупантов - Генштаб

Детали

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики беларусь продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов на Харьковщине, среди них Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамянское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник осуществил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское.

Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и город Херсон.

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