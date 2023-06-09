В Араповке Луганской области дезертировали около 90 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Противник сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений. В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции, информирует Генштаб, передает УНН.
Детали
Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики беларусь продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов на Харьковщине, среди них Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки на Харьковщине.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамянское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник осуществил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское.
Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области.
Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и город Херсон.