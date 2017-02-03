В АП заинтересованы в осведомленности администрации США о ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Администрации Президента заинтересованы, чтобы новая администрация США была проинформирована о минских переговорах и ситуации на Донбассе. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"Мы очень заинтересованы, чтобы также новая администрация США была очень подробно проинформирована о нашей позиции по минских переговорах, о ситуации, которая происходит на Донбассе. Сейчас такая работа ведется", - сказал он.
Однако, по словам К.Елисеева, очень важно, чтобы эта работа велась на уровне президентов.
Как сообщал УНН, по словам К.Елисеева, вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по Украине подтвердило, что российская делегация находится в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса.