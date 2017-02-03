В АП зацікавлені у поінформованості адміністрації США про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Адміністрації Президента зацікавлені, щоб нова адміністрація США була поінформована про мінські переговори і ситуацію на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
“Ми дуже зацікавлені, щоби також нова адміністрація США була дуже докладно поінформована про нашу позицію щодо мінських перемовин, про ситуацію, яка відбувається на Донбасі. Наразі така робота ведеться”, — сказав він.
Однак, за словами К.Єлісєєва, дуже важливо, щоб ця робота велася на рівні президентів.
Як повідомляв УНН, за словами К.Єлісєєва, вчорашнє засідання Ради безпеки ООН щодо України підтвердило, що російська делегація перебуває в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу.