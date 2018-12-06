В АП рассказали про то, как будет происходить Объединительный Собор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время Объединительного Собора будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви. Об этом сегодня сообщил внештатный советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.
"Архиереи должны прибыть на этот собор вместе со священнослужителем, вместе с представителем или мирян, или монашества для участия в соборе. В повестке дня - создание церкви, принятие устава и голосование за предстоятеля, который, как четко сказано в приглашении от Вселенского патриарха, получит из рук Томос об автокефалии", - рассказал Павленко.
При этом он подчеркнул, что речь идет о независимой автокефальной православной церкви "без каких-либо ограничений, компромиссов, без каких-либо оставленных зависимостей от любой церкви, включая Вселенский патриархат".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ожидании Томоса: журналисты увидели, как идет ремонт Андреевской церкви
"Экзархи Вселенского патриарха представят к обсуждению украинским архиереям текст предложений в устав. Синодом Вселенского патриархата такие предложения сформулированы. Они базируются на позициях Томоса об автокефалии и направлены на то, чтобы этот Томос имплементировать в тело устава независимой церкви", - отметил внештатный советник Президента.
В то же время Павленко уточнил, что устав единой УПЦ будет приниматься архиереями украинских церквей. "Я думаю, что украинских архиереев ждут очень насыщенные предсоборные дни. И в ходе этих переговоров должна быть выработана и версия устава, которая будет проголосована на Соборе. И очевидно, будут решены вопросы о том, кто будет предстоятелем и как эта церковь будет руководствоваться дальше" , - рассказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объединительный собор: решения примут
Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.