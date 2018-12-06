В АП рассказали про то, как будет происходить Объединительный Собор

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 8370 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 24526 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 25497 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 19110 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 50854 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 98837 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 149069 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 136511 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71744 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189041 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 19855 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 25510 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 22726 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 26903 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14173 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 15185 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 24526 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 25497 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 149069 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 136511 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 3834 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15111 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17173 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19458 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22304 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В АП рассказали про то, как будет происходить Объединительный Собор

Киев • УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время Объединительного Собора будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви. Об этом сегодня сообщил внештатный советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.

В АП рассказали про то, как будет происходить Объединительный Собор

"Архиереи должны прибыть на этот собор вместе со священнослужителем, вместе с представителем или мирян, или монашества для участия в соборе. В повестке дня - создание церкви, принятие устава и голосование за предстоятеля, который, как четко сказано в приглашении от Вселенского патриарха, получит из рук Томос об автокефалии", - рассказал Павленко.

При этом он подчеркнул, что речь идет о независимой автокефальной православной церкви "без каких-либо ограничений, компромиссов, без каких-либо оставленных зависимостей от любой церкви, включая Вселенский патриархат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ожидании Томоса: журналисты увидели, как идет ремонт Андреевской церкви

"Экзархи Вселенского патриарха представят к обсуждению украинским архиереям текст предложений в устав. Синодом Вселенского патриархата такие предложения сформулированы. Они базируются на позициях Томоса об автокефалии и направлены на то, чтобы этот Томос имплементировать в тело устава независимой церкви", - отметил внештатный советник Президента.

В то же время Павленко уточнил, что устав единой УПЦ будет приниматься архиереями украинских церквей. "Я думаю, что украинских архиереев ждут очень насыщенные предсоборные дни. И в ходе этих переговоров должна быть выработана и версия устава, которая будет проголосована на Соборе. И очевидно, будут решены вопросы о том, кто будет предстоятелем и как эта церковь будет руководствоваться дальше" , - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объединительный собор: решения примут

Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54