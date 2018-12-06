В АП розповіли про те, як відбуватиметься Об'єднавчий Собор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час Об'єднавчого Собору буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви. Про це сьогодні повідомив позаштатний радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.
"Архієреї мають прибути на цей собор разом зі священнослужителем, разом з представником або мирян, або монашества для участі в соборі. В порядку денному є створення церкви, ухвалення статуту і голосування за предстоятеля, який, як чітко сказано в запрошені від Вселенського патріарха, отримає з його рук Томос про автокефалію", - розповів Павленко.
При цьому, він наголосив, що йдеться про незалежну автокефальну православну церкву "без будь-яких обмежень, компромісів, без будь-яких залишених залежностей від будь-якої церкви, включно з Вселенським патріархатом".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В очікувані Томоса: журналісти побачили, як триває ремонт Андріївської церкви
"Екзархи Вселенського патріарха представлять до обговорення українським архієреям текст пропозицій до статуту. Синодом Вселенського патріархату такі пропозиції сформульовані. Вони базуються на позиціях Томоса про автокефалію і спрямовані на те, щоби цей Томос імплементувати в тіло статуту незалежної церкви", - зазначив позаштатний радник Президента.
Водночас Павленко уточнив, що статут єдиної УПЦ буде ухвалюватися архієреями українських церков. "Я думаю, що українських архієреїв чекають дуже насичені передсоборні дні. І в ході цих переговорів має бути випрацювана та версія статуту, яка буде проголосована на Соборі. І очевидно, будуть вирішені питання щодо того, хто буде предстоятелем і як ця церква керуватиметься далі", - розповів він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Об'єднавчий собор: які рішення приймуть
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.