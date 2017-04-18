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В АП объяснили, почему хотят получить доступ к реестру возмещения НДС

В АП объяснили, почему хотят получить доступ к реестру возмещения НДС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Администрации Президента Украины сообщили, что на выполнение задания Нацсовета реформ и СНБО в рамках сотрудничества с ГФС согласовали доступ в единый реестр возмещения НДС, чтобы проанализировать возможные злоупотребления при возмещении НДС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

В АПУ сообщили, что во время заседания Национального Совета Реформ, которое состоялось 31 марта, поднимался вопрос возмещения НДС, а также запуска электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость.

“В процессе подготовки к заседанию выяснилось, что далеко не всегда существует возможность получить проверенную и оперативную информацию относительно администрирования налога, а также масштабов злоупотреблений, которые имеют место”, — отметили в ведомстве.

По результатам обсуждения, сообщили в АПУ, Президент поручил аппарату СНБО изучить эти вопросы и рассмотреть во время одного из следующих заседаний.

“В рамках работы аппарат СНБО привлек Дмитрия Шимкива как секретаря Нацсовета реформ, специалиста с опытом управления информационными системами и анализа больших объемов данных”, — уточнили в пресс-службе.

“Именно поэтому на выполнение задания Нацсовета реформ и СНБО с целью проведения более глубокой аналитики в рамках сотрудничества Ситуационного центра Администрации Президента и ГФС (согласно действующих соглашений об информационном сотрудничестве) было согласовано начало аналитических работ путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими данными ГФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение любых изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации Президента Украины”, - пояснили в АПУ.

В пресс-службе также отметили, что во-первых, проведение аналитических работ происходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС, обратное копирования невозможно.

Во-вторых, отметили в ведомстве, доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных (select from tables — это определение для получения выборки данных согласно языка структурированных запросов SQL).

"Для работы аналитиков с большими объемами данных, которые превышают десятки терабайт, необходимо иметь возможность создавать собственные объекты промежуточной аналитики в незначительном (до 100 гигабайт) пространстве сервера баз данных. Именно об этом говорится в техническом письме ГФС", - подчеркнули в пресс-службе.

В АПУ также сообщили, что результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Национального Совета Реформ.

Напомним, Министерство финансов Украины осуществило анализ возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) Государственной фискальной службой в 2016 году и показало, что бизнес недополучил около 3,2 млрд грн из-за нарушения должностными лицами ГФС налогового законодательства.

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