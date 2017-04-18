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В АП пояснили, чому хочуть отримати доступ до реєстру відшкодування ПДВ

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Адміністрації Президента України повідомили, що на виконання завдання Нацради реформ та РНБО у межах співпраці з ДФС погодили доступ до єдиного реєстру відшкодування ПДВ, аби проаналізувати можливі зловживання при відшкодуванні ПДВ, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

В АПУ повідомили, що під час засідання Національної Ради Реформ, яке відбулось 31 березня, піднімалось питання відшкодування ПДВ, а також запуску електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість.

«У процесі підготовки до засідання з’ясувалось, що далеко не завжди існує можливість отримати перевірену та оперативну інформацію стосовно адміністрування податку, а також масштабів зловживань, які мають місце», - зазначили у відомстві.

За результатами обговорення, поінформували в АПУ, Президент доручив апарату РНБО вивчити ці питання та розглянути під час одного з наступних засідань.

«У рамках роботи апарат РНБО залучив Дмитра Шимківа як секретаря Нацради реформ, фахівця з досвідом управління інформаційними системами та аналізу великих обсягів даних», - уточнили у прес-службі.

«Саме тому на виконання завдання Нацради реформ та РНБО з метою проведення більш глибокої аналітики в межах співпраці Ситуаційного центру Адміністрації Президента та ДФС (відповідно до діючих угод про інформаційну співпрацю) було погоджено початок аналітичних робіт шляхом надання доступу до даних у режимі читання даних. Перед нами стоїть завдання запропонувати аналітичні інструменти, які дозволять в процесі роботи з великими даними ДФС виявляти моделі зловживань та маніпуляцій. Запропонована модель роботи унеможливлює внесення будь яких змін в бази даних ДФС з боку Адміністрації Президента України», - пояснили в АПУ.

У прес-службі також наголосили, що по-перше, проведення аналітичних робіт відбувається на окремому аналітичному сервері, на який копіюються дані з основного сервера ДФС, зворотне копіювання неможливе.

По-друге,зауважили у відомстві, доступ до бази даних відбувається винятково в режимі читання даних (select from tables – це визначення для отримання вибірки даних згідно мови структурованих запитів SQL).

«Для роботи аналітиків з великими обсягами даних, які перевищують десятки терабайт, необхідно мати можливість створювати власні об’єкти проміжної аналітики у незначному (до 100 гігабайт) просторі сервера баз даних. Саме про це йдеться у технічному листі до ДФС», 0 підкреслили у прес-службі.

В АПУ також поінформували, що результати аналізу мають бути представлені під час наступних засідань РНБО та Національної Ради Реформ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України здійснило аналіз відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) Державною фіскальною службою у 2016 році і виявило, що бізнес недоотримав близько 3,2 млрд грн через порушення посадовцями ДФС податкового законодавства.

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