В АП настаивают на миротворческой миссии ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Администрации Президента Украины настаивают на миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"В условиях, когда немного буксует проблема развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что возможно эти дебаты (дебаты в Совбезе ООН - ред.) привлекут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны о возможности развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе", - отметил он .
По его словам, этот вариант также должен рассматриваться.
"Таким образом, он тоже станет тестом и для РФ. Если действительно, как она (Россия - ред.) заявляет, выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, если она наложит вето на такое решение, она реально покажет свое реальное отношение к ситуации на Донбассе ", - резюмировал заместитель председателя АПУ.
Как сообщал УНН, по словам К.Елисеева, вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по Украине подтвердило, что российская делегация находится в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса .