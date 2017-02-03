В АП наполягають на миротворчій місії ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Адміністрації Президента України наполягають на миротворчій місії ООН на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
"В умовах, коли трохи буксує проблема розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ, ми сподіваємося, що можливо ці дебати (дебати в Радбезі ООН - ред.) привернуть увагу до попередньої ініціативи української сторони щодо можливості розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі", - зазначив він.
За його словами, цей варіант також повинен розглядатися.
"Таким чином, він теж стане тестом і для РФ. Якщо дійсно, як вона (Росія - ред.) заявляє, виступає за повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, якщо вона накладе вето на таке рішення, вона реально покаже своє реальне ставлення до ситуації на Донбасі", - резюмував заступник голови АПУ.
Як повідомляв УНН, за словами К.Єлісєєва, вчорашнє засідання Ради безпеки ООН щодо України підтвердило, що російська делегація перебуває в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу.