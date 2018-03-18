В аннексированном Крыму проголосовало более половины избирателей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В аннексированном Крыму на выборах президента РФ проголосовали более половины избирателей. Об этом сообщили в республиканском избиркоме РФ изданию РИА Новости, передает УНН.
"В Крыму проголосовали почти 54 процента избирателей, сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев", - говорится в сообщении.
Издание также сообщает, что выборы в Крыму проходят в "особой атмосфере".
Напомним, явка на выборах президента РФ в полдень составляла почти 35%.