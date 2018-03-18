В анексованому Криму проголосувало більше половини виборців – ЗМІ

“У Криму проголосували майже 54 відсотки виборців, повідомив глава республіканського виборчкому Михайло Малишев”, — йдеться в повідомленні.

Видання також повідомляє, що вибори в Криму проходять в “особливій атмосфері”.

Нагадаємо, явка на виборах президента РФ опівдні складала майже 35%.