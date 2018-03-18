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В анексованому Криму проголосувало більше половини виборців – ЗМІ

В анексованому Криму проголосувало більше половини виборців – ЗМІ

Київ • УНН

 • 16285 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. В анексованому Криму на виборах президента РФ проголосувало більше половини виборців. Про це повідомили в республіканському виборчкомі РФ виданню РІА Новини, передає УНН.

“У Криму проголосували майже 54 відсотки виборців, повідомив глава республіканського виборчкому Михайло Малишев”, — йдеться в повідомленні.

Видання також повідомляє, що вибори в Криму проходять в “особливій атмосфері”.

Нагадаємо, явка на виборах президента РФ опівдні складала майже 35%.

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