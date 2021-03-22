В Амстердаме полиция задержала более 150 человек в протесте против ограничительных мер

Что известно

Как отмечается в заявлении правоохранителей, “в демонстрации приняли участие около 300 человек”. После отказа участников выполнять указания правоохранителей в ход были пущены водометы. Задержаны более 150 человек.

Контекст

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.

Участники подобных акций, проходящих каждые выходные в течение уже двух месяцев, протестуют, в частности, против комендантского часа, который действует с 21:00 по 4:30 в рамках мероприятий по борьбе с пандемией. К этому в последнее время добавилась требование права “попить кофе”: именно под таким предлогом, который предусматривает право на свободу собраний, организаторы акций распространяют информацию в социальных сетях о предстоящих демонстрации.

Что предшествовало

Акции протеста против коронавирусных ограничений состоялись в субботу в ряде стран Европы, в частности в Эстонии, Великобритании, Германии и Норвегии.