В Амстердаме полиция задержала более 150 человек в протесте против ограничительных мер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция Нидерландов задержала на Музейной площади в Амстердаме более 150 человек в ходе незаконной акции протеста против мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах страны, передает УНН.
Что известно
Как отмечается в заявлении правоохранителей, “в демонстрации приняли участие около 300 человек”. После отказа участников выполнять указания правоохранителей в ход были пущены водометы. Задержаны более 150 человек.
Контекст
Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.
Участники подобных акций, проходящих каждые выходные в течение уже двух месяцев, протестуют, в частности, против комендантского часа, который действует с 21:00 по 4:30 в рамках мероприятий по борьбе с пандемией. К этому в последнее время добавилась требование права “попить кофе”: именно под таким предлогом, который предусматривает право на свободу собраний, организаторы акций распространяют информацию в социальных сетях о предстоящих демонстрации.
Что предшествовало
Акции протеста против коронавирусных ограничений состоялись в субботу в ряде стран Европы, в частности в Эстонии, Великобритании, Германии и Норвегии.