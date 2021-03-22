В Амстердамі поліція затримала понад 150 осіб на протесті проти обмежувальних заходів

Що відомо

Як наголошується в заяві правоохоронців, “в демонстрації взяли участь близько 300 осіб”. Після відмови учасників виконувати вказівки правоохоронців в хід були пущені водомети. Затримано понад 150 осіб.

Контекст

Днем раніше на цій же площі пройшла аналогічна несанкціонована акція протесту. Для розгону її учасників були задіяні водомети і кінна поліція. Поліцейські затримали 58 осіб.

Учасники подібних акцій, що проходять кожні вихідні протягом вже двох місяців, протестують, зокрема, проти комендантської години, яка діє з 21:00 по 4:30 в рамках заходів по боротьбі з пандемією. До цього останнім часом додалась вимога права “попити кави”: саме під таким приводом, який передбачає право на свободу зібрань, організатори акцій поширюють інформацію в соціальних мережах про майбутні демонстрації.

Що передувало

Акції протесту проти коронавірусних обмежень відбулися в суботу в низці країн Європи, зокрема в Естонії, Великій Британії, Німеччині та Норвегії.