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В АМКУ заявили об эскалации правительственной борьбы за лотерейный рынок

В АМКУ заявили об эскалации правительственной борьбы за лотерейный рынок

Киев  •  УНН

 • 4319 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Министерство финансов Украины настаивает на принятии скандального проекта лицензионных условий для лотерей, рассматривая вариант его подписания задним числом. Об этом написала Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская в Facebook, передает УНН.

Она напомнила, что отдельным представителям Кабмина не понравилось то, что АМКУ провел собственное исследование лотерейного рынка и обнаружил там массу проблем, включая попытку Минфина установить монополию одной частной компании через новый проект лицензирования.

“3 марта 2018 года председатель АМКУ сообщил, что от Министерства финансов поступило письмо о несоответствии моих действий правительственному регламенту. Мол, я не имела права как государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины не согласовывать лицензионные условия.

При этом Минфин НЕ прислал доработанный проект лицусловий по поручению первого вице-премьер министра Степана Кубива. Минфин требует согласовать лицусловия в редакции мая 2017 года, которые и зацементируют на нем существующих участников (читай — участникА), несмотря на одобренный единогласно Комитетом 22 февраля 2018 года отчет с предложениями, которому очевидно противоречит “майский проект”, — написала А.Загребельская.

В борьбе за монополию на рынке не исключены различные провокации, добавила она.

“По инсайдерской информации (точных данных нет, так как все „бюрократические фокусы“ стараются держать максимально в тайне) на днях (скорее всего, 07.03) по инициативе Председателя данный вопрос может быть вынесен на заседание комитета. Сложно представить, как будет сформулировано:
— согласовать проект лицусловия „маем 2017“;
— установить факт нарушения Загребельской регламента;
— а может, определить, имеет ли право вообще Комитет не согласовать любой проект нормативного акта..?” - написала Уполномоченная АМКУ.

Напомним, в мае 2017 года Минфин представил проект лицензирования лотерей, согласно которому на рынке должен состояться передел в пользу одной частной компании “УНЛ” (Национальная лотерея). Для формальной конкуренции на рынке Минфин предложил проводить лотереи госбанкам. Но такие инициативы не подержали в АМКУ, Нацбанке, Госказначействе и Государственной регуляторной службе, в связи с чем первый вице-премьер С.Кубив поручил Минфину до 23 февраля доработать проект и направить на повторное согласование в АМКУ. Однако Минфин поручение не выполнил.

Ранее УНН сообщал, что Минфин заложил в бюджет на 2018 год “дыру” в части поступлений от продажи лотерейной лицензии. По расчетам Минфина, лицензии должны были купить госбанки, но они отказались заниматься этим видом деятельности ввиду запрета со стороны Мирового банка.

Тем временем, по данным СМИ, проверку “УНЛ” (Национальную лотерею) инициировали детективы Национального антикоррупционного бюро на предмет возможных махинаций с якобы выигрышем в лотерею нардепа Ляшко. Эту же компанию неоднократно обвиняли в организации азартных игр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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