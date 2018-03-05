В АМКУ заявили про ескалацію урядової боротьби за лотерейний ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністерство фінансів України наполягає на ухваленні скандального проекту ліцензійних умов для лотерей, розглядаючи варіант його підписання заднім числом. Про це написала Державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська в Facebook, передає УНН.
Вона нагадала, що окремим представникам Кабміну не сподобалося те, що АМКУ провів власне дослідження лотерейного ринку і виявив там масу проблем, включаючи спробу Мінфіну встановити монополію однієї приватної компанії через новий проект ліцензування.
"3 березня 2018 року Голова АМКУ повідомив, що від Міністерства фінансів надійшов лист про невідповідність моїх дій урядовому регламенту. Мовляв, я не мала права як державний уповноважений Антимонопольного комітету України не погоджувати ліцензійні умови.
При цьому Мінфін НЕ надіслав доопрацьований проект ліцумов за дорученням першого віце-прем'єр міністра Степана Кубіва. Мінфін вимагає узгодити ліцумови в редакції травня 2017 року, які і зацементують на ньому існуючих учасників (читай - учасникА), незважаючи на схвалений одноголосно Комітетом 22 лютого 2018 року звіт з пропозиціями, якому очевидно суперечить "травневий проект", - написала А.Загребельска.
У боротьбі за монополію на ринку не виключені різні провокації, додала вона.
"За інсайдерською інформацією (точних даних немає, адже всі "бюрократичні фокуси" намагаються тримати максимально в таємниці) на днях (швидше за все, 07.03) за ініціативи Голови це питання може бути винесено на засідання комітету. Складно уявити, як буде сформульовано:
- узгодити проект ліцумови "травнем 2017";
- встановити факт порушення Загребельською регламенту;
- а може, визначити, чи має право взагалі Комітет не погодити будь-який проект нормативного акту..? "- написала Уповноважена АМКУ.
Нагадаємо, в травні 2017 року Мінфін представив проект ліцензування лотерей, згідно з яким на ринку має відбутися переділ на користь однієї приватної компанії "УНЛ" (Українська національна лотерея). Для формальної конкуренції на ринку Мінфін запропонував проводити лотереї держбанкам. Але такі ініціативи не підтримали в АМКУ, Нацбанку, Держказначействі і Державній регуляторній службі, у зв'язку з чим перший віце-прем'єр С.Кубів доручив Мінфіну до 23 лютого доопрацювати проект і направити на повторне погодження до АМКУ. Однак Мінфін доручення не виконав.
Раніше УНН повідомляв, що Мінфін заклав в бюджет на 2018 рік "дірку" в частині надходжень від продажу лотерейної ліцензії. За розрахунками Мінфіну, ліцензії повинні були купити держбанки, але вони відмовилися займатися цим видом діяльності через заборону з боку Світового банку.
Тим часом, за даними ЗМІ, перевірку "УНЛ" (Національної лотереї) ініціювали детективи Національного антикорупційного бюро на предмет можливих махінацій з нібито виграшем в лотерею нардепа Ляшка. Цю ж компанію неодноразово звинувачували в організації азартних ігор.